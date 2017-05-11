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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики Свердловского филиала компании "Т Плюс" и Екатеринбургской теплосетевой компании обеспечили энергобезопасность потребителей в майские праздники

Энергетики Свердловского филиала компании Т Плюс и Екатеринбургской теплосетевой компании обеспечили энергобезопасность потребителей в майские праздники

11 мая 2017, 16:55
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В целях обеспечения надежного и бесперебойного энерго- и теплоснабжения потребителей все предприятия Свердловского филиала компании «Т Плюс», АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», ООО «Свердловская теплоснабжающая компания», ЗАО «Каменская теплоснабжающая компания»  с 29 апреля по 9 мая 2017 года работали в особом режиме. Накануне энергетики провели весь комплекс подготовительных мероприятий для обеспечения энергобезопасности региона, чтобы в праздничные дни генерирующие станции и тепловые сети работали устойчиво, без аварий.

В филиале и на энергообъектах  было организовано круглосуточное дежурство специалистов, на каждой ТЭЦ и тепловых сетях - аварийных бригад. Бригады линейного персонала несли круглосуточное дежурство согласно утвержденному графику. На каждой теплоэлектроцентрали заблаговременно было подготовлено резервное оборудование и запас топлива. Это позволило работать точно в соответствии с диспетчерскими графиками.

Энергоснабжение потребителей в праздничные дни прошло без сбоев и инцидентов, оборудование работало в штатном режиме, подачу тепла и горячей воды обеспечили в полном объеме. Сейчас работа энергообъектов  проходит в плановом режиме.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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