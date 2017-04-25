Энергетики филиала "Ставропольэнерго" подготовились к грозовому сезону

В филиале ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (входит в группу компаний «Россети») завершена интенсивная подготовка к грозовому сезону, начатая в феврале текущего года. Как показывает многолетняя практика, его пик приходится на начало мая - середину июня. Особенно подвержена возникновению гроз южная часть территории Ставрополья.



Энергетики всех электрических сетей филиала приняли действенные меры для предотвращения повреждения электрооборудования в результате воздействия грозовых и внутренних перенапряжений. Выполнены инженерные осмотры всех питающих центров (ПС), складов ГСМ, маслохозяйств и антенно-мачтовых сооружений на соответствие их грозозащиты требованиям нормативных документов. По результатам осмотра выявленные дефекты устранены.



Проведена проверка состояния и условий эксплуатации заземляющих устройств и подстанционной изоляции, а также устройств молниезащиты и средств защиты от перенапряжений подстанционного и линейного оборудования. Отремонтированы молниеотводы на ряде подстанций, грозозащитные тросы на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) 110 кВ, выполнены измерения токов проводимости и тепловизионный контроль ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) на ПС 110 кВ. Подключены отлюченные на время осенне-зимнего периода вентильные разрядники (РВ) и выполнена визуальная проверка состояния их армировочных швов и фарфоровых рубашек.



Проверено состояние аварийного запаса РВ и ОПН, проведены повторные инструктажи оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала по действиям в условиях грозы, а также противоаварийные тренировки по определению мест повреждения линий электропередачи, ликвидации нарушений электроснабжения потребителей.



О масштабах подготовки к прохождению грозового сезона можно судить по некоторым цифрам: в электрических сетях «Ставропольэнерго» установлено более 7100 разрядников, в том числе на подстанциях класса напряжения 110 кВ их насчитывается порядка 2200 единиц. На питающих центрах смонтировано почти 500 ОПН, обеспечивающих эффективную защиту как от грозовых, так и внутренних коммутационных перенапряжений.



Грозовой сезон - достаточно серьезный период для энергетиков, так как увеличиваются риски повреждения электрооборудования, связанные с грозовой активностью на территории Ставропольского края. По словам начальника Центральной службы изоляции и диагностики оборудования Виктора Мамедова, своевременная и качественная подготовка к прохождению грозового сезона позволит энергетикам «Ставропольэнерго» свести к минимуму вероятность сбоев в работе энергосистемы и обеспечит устойчивое электроснабжение потребителей вне зависимости от грозовой деятельности.