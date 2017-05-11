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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики сообщают: отопительный сезон в Перми продолжается

Энергетики сообщают: отопительный сезон в Перми продолжается

11 мая 2017, 14:18
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В Пермский филиал «Т Плюс» и теплоснабжающее предприятие Пермская сетевая компания поступают обращения жителей о сроках окончания подачи тепловой энергии. В связи с особой значимостью вопроса, энергетики сообщают:

Отопительный сезон 2016-2017 гг. в г. Перми продолжается. Для обеспечения комфорта граждан параметры теплоснабжения задаются в соответствии с температурой наружного воздуха. Отопление жилого фонда и объектов соцкультбыта необходимо ввиду нестабильной погоды, с прогнозируемыми заморозками в ночное время.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством, решение о завершении отопительного сезона принимает орган местного самоуправления. Основанием для этого должна быть среднесуточная температура +8 градусов в течение пяти суток подряд. Городской департамент ЖКХ проводит мониторинг, и решение о прекращении подачи теплоносителя будет приниматься только после установления стабильно теплой погоды.

Стоит отметить, что для потребителей существует возможность досрочно закончить отопительный сезон – при наличии технической возможности и официально принятого решения большинства собственников многоквартирного дома.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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