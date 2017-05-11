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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энерговор в Северной Осетии пытался подключиться к электрическим сетям с параллельной улицы

Житель улицы Кооперативной посёлка Карца Северной Осетии рассчитывал пользоваться электроэнергией бесплатно. С целью хищения коммунального ресурса энерговор, используя так называемый «наброс», подключился к электрическим сетям с параллельной улицы. Днями ранее домовладение абонента было обесточено за долг в 70 тыс. руб., который накапливался с марта 2015 года. Однако должник не только не собирался оплачивать потреблённые киловатты, но рассчитывал и дальше пользоваться коммунальной услугой, теперь уже в обход прибора учёта электроэнергии.

В результате совместного рейда сотрудников АО «Севкавказэнерго» и филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входят в группу компаний «Россети») данный факт был выявлен и пресечён. Правонарушение зафиксировано с участием представителей органов МВД и сотрудников отдела безопасности АО «Севкавказэнерго». Составленный на данного абонента акт о безучётном потреблении электроэнергии направлен в полицию для последующего привлечения правонарушителя к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ.

Энергетики предупреждают: каждый факт энерговоровства обязательно будет выявлен! Вместе с тем штрафы за подобные преступления постоянно растут. В итоге желание «сэкономить» оборачивается не двойными, а даже тройными расходами. Кроме того, такой вид энерговоровства как «наброс» опасен для жизни и здоровья как самого энерговора, так и для всех, кто может оказаться в зоне потенциально опасного незаконного подключения.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Эта новость часть сюжета Энерговоровство
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