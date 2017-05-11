ФСК ЕЭС выдала дополнительные 448 МВт мощности в ОЭС Сибири

Российский международный энергетический форум
11 мая 2017, 17:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») подвела итоги работы в 2016 году по технологическому присоединению в Сибирском федеральном округе. Всего за прошлый год компания выполнила 24 договора, объем максимальной мощности составил 448 МВт.
В Красноярском крае выполнено технологическое присоединение к подстанции 220 кВ «Приангарская» нефтеперекачивающих станций нефтепровода «Куюмба – Тайшет» и Богучанского лесопромышленного комплекса. Суммарная мощность по двум договорам составила 29,1 МВт. Также к ЕНЭС подключены золотодобывающие компании на севере.
Почти 75 МВт мощности получили из ЕНЭС распределительные подстанции 110 кВ МРСК Сибири в Бурятии, Кузбассе, Красноярске и Омской области.
В 2016 году ФСК ЕЭС обеспечила выдачу в Объединенную энергосистему Сибири дополнительных 100 МВт мощности Ново-Кемеровской ТЭЦ и 208 МВт мощности первого энергоблока Красноярской ТЭЦ-3. Энергообъекты входят в Сибирскую генерирующую компанию.