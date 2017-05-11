Кубаньэнерго ведет капремонт одного из центров электроснабжения Усть-Лабинского района

Фоторепортаж RusCable.Ru
11 мая 2017, 17:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства Усть-Лабинского района к летнему пику нагрузок специалисты ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») проводят комплексный капитальный ремонт одного из важных центров электроснабжения региона – подстанции 35/10 кВ «Восточная».
Подстанция «Восточная» введена в эксплуатацию в 1972 году на территории хутора Восточный, одного из крупных сельскохозяйственных центров. Энергообъект является источником электроснабжения для 10 тысяч потребителей. К подстанции «Восточная» подключены все бытовые и социальные объекты трех сельских поселений: детские сады, школы, ФАПы, магазины, насосные станции.
В ходе работ на энергообъекте будут отремонтированы два силовых трансформатора и несколько десятков единиц различных наименований оборудования, выполнены мероприятия по благоустройству территории. Завершить работы на подстанции планируется в конце августа.
– Проведенные работы позволят не только продлить ресурс оборудования, повысить уровень безопасности подстанции, но и улучшить качество и надежность электроснабжения потребителей, – отмечает директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.