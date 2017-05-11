На Каскаде Кубанских ГЭС началось заполнение Кубанского водохранилища

Фоторепортаж RusCable.Ru
11 мая 2017, 15:23
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
В филиале ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» начали накапливать воду в водохранилище «Кубанское». Наполнение производится через через два из шести обратимых гидроагрегатов ГАЭС, при этом они работают в генераторном режиме и вырабатывают электроэнергию. В режиме выработки электроэнергии Кубанская ГЭС будет работать до конца августа текущего года, пока в водохранилище не наберется 474,8 миллионов кубических метров воды. Накопленная вода будет расходоваться с сентября 2017 до мая 2018 года в интересах всех водопользователей, в том числе девятью нижележащими гидростанциями Каскада Кубанских ГЭС.
С 5 мая 2017 года текущего года в Большой Ставропольский канал подаётся порядка 90 кубометров воды в секунду. Из них 27 кубометров в секунду идёт через ГАЭС на наполнение водохранилища «Кубанское», а 63 кубометра проходит дальше по каналу к водопользователям, станциям Каскада Кубанских ГЭС и возвращаются в реку Кубань.