 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

На Каскаде Кубанских ГЭС началось заполнение Кубанского водохранилища

На Каскаде Кубанских ГЭС началось заполнение Кубанского водохранилища

11 мая 2017, 15:23
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

Обсудить на форуме

184 просмотра

В филиале ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» начали накапливать воду в водохранилище «Кубанское». Наполнение производится через через два из шести обратимых гидроагрегатов ГАЭС, при этом они работают в генераторном режиме и вырабатывают электроэнергию. В режиме выработки электроэнергии Кубанская ГЭС будет работать до конца августа текущего года, пока в водохранилище не наберется 474,8 миллионов кубических метров воды. Накопленная вода будет расходоваться с сентября 2017 до мая 2018 года в интересах всех водопользователей, в том числе девятью нижележащими гидростанциями Каскада Кубанских ГЭС.

С 5 мая 2017 года текущего года в Большой Ставропольский канал подаётся порядка 90 кубометров воды в секунду. Из них 27 кубометров в секунду идёт через ГАЭС на наполнение водохранилища «Кубанское», а 63 кубометра проходит дальше по каналу к водопользователям, станциям Каскада Кубанских ГЭС и возвращаются в реку Кубань.

Компания: ПАО "РусГидро"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!