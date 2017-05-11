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Отраслевые новости: Россия

На Сахалине к "дальневосточным гектарам" протянут дороги и электричество

На Сахалине к дальневосточным гектарам протянут дороги и электричество

11 мая 2017, 17:03
Рубрика: Россия
Метки: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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К местам компактного размещения земельных участков, полученных в качестве "дальневосточных гектаров" на Сахалине, проложат дороги и протянут линии электропередач, сообщила в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Подготовкой необходимой проектной документации займутся муниципалитеты. Средствами на эти цели им поможет областной бюджет", — говорится в сообщении.

По данным областного министерства имущественных и земельных отношений, за время действия закона о "дальневосточном гектаре" подано 10549 заявок на землю на территории региона. Заключено 3130 договоров на 2233 гектара земли. Востребованные участки сосредоточены в основном в южной части Сахалина.

"Мы должны обеспечить места компактного размещения участков необходимой инфраструктурой. То есть, проложить к ним дороги, протянуть линии электропередач. Без дорог и электричества люди, которые получили землю в рамках законодательства о дальневосточном гектаре, не смогут в полной мере ее использовать", — приводит пресс-служба слова губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.

Сейчас на Сахалине получателям "дальневосточного гектара" предоставляются субсидии в размере 50% текущих лизинговых платежей на сельхозтехнику. При создании новых хозяйств выделяются гранты на приобретение семенного материала, сельскохозяйственных животных.

"Губернатор поручил курирующим ведомствам в короткие сроки подготовить предложения по введению новых мер поддержки для тех, кто желает использовать землю в других целях, например, для создания баз отдыха, охотничьих хозяйств и др.", — сообщили в пресс-службе.

Источник: РИА Новости.

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