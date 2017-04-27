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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Нефтеюганский филиал "Тюменьэнерго" победил в конкурсе на лучшую организацию в области охраны труда

Нефтеюганский филиал Тюменьэнерго победил в конкурсе на лучшую организацию в области охраны труда

11 мая 2017, 16:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО, ОХРАНА ТРУДА

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Первое место в номинации «Лучшая организация работы в области охраны труда», а также признание инженера Елены Елисеевой лучшим специалистом в этой сфере – таковы итоги участия филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций Нефтеюганского района ХМАО-Югры.

Специалисты филиала ежегодно принимают участие в муниципальных и окружных смотрах-конкурсах по охране труда, и неоднократно становились дипломантами и победителями в различных номинациях. Это свидетельствует о системной работе и правильно определенных приоритетах в деятельности.

Сотрудники подразделений АО «Тюменьэнерго» в полном объеме обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а персонал, занятый на работах с вредными и опасными условиями труда, получает лечебно-профилактическое питание. В обязательном порядке ежемесячно проводятся Дни охраны труда и техники безопасности, проверки соблюдения требований правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, технической эксплуатации оборудования и механизмов.

Следующий этап конкурса – окружной – пройдет в октябре в Ханты-Мансийске. Инженер службы производственной безопасности и производственного контроля Нефтеюганских электрических сетей Елена Елисеева будет бороться за звание лучшего специалиста по охране труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Компания: АО "Тюменьэнерго"
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