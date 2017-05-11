Нидерланды запустили один из крупнейших в мире морских ветряных парков

Российский международный энергетический форум
11 мая 2017, 15:30
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Шельфовая ветряная электростанция Gemini в Северном море состоит из 150 турбин, общая мощность которых достигает 600 МВт. Новая электростанция сможет обеспечить возобновляемой энергией до 785 000 домов.
Проект стоимостью $3 млрд был реализован канадской компанией Northland Power, производителем ветряных турбин Siemens Wind Power, голландским подрядчиком Van Oord, а также компанией по переработке отходов HVC. Электростанция расположена в 85 км от берега, пишет издание Phys.org.
Компании позиционируют Gemini как крупнейшую в мире морскую ветряную электростанцию: она немного больше по размеру, чем первая часть британского ветряного парка London Array, которая была запущена в 2013 году и включает в себя 141 ветряную турбину. Тем не менее, Gemini уступает London Array по мощности: 600 против 630 МВт. Таким образом, Gemini стала второй в мире по мощности морской ветряной электростанцией, запущенной в эксплуатацию.
На долю морского ветряного парка Gemini будет приходиться около 13% возобновляемой энергии и примерно 25% всей энергии ветра, производимой в Нидерландах. К 2020 году правительство страны планирует добиться того, чтобы не менее 14% всей потребляемой энергии поступало из возобновляемых источников, а к 2050 году — полностью перейти на возобновляемую энергию.
Сейчас крупнейшим в мире проектом морской ветряной электростанции считается британская Hornsea Project Two, мощность которой составит 1,8 ГВт и которая является продолжением проекта Hornsea Project One мощностью 1,2 ГВт. Оба проекта планируется завершить к 2020 году.
Источник: Хайтек.