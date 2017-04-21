Фоторепортаж RusCable.Ru
11 мая 2017, 14:07
Рубрика: Новости компаний
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ
9 Мая отмечается День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов над фашистской Германией.
Более 100 работников предприятия ООО «Сарансккабель» приняли активное участие в торжественном параде «Поклонимся великим тем годам...», посвященном 72 годовщине Дня Победы.
Праздничная колонна с флагами, шарами и цветами торжественно прошествовала по улице Большевистской. В колонне шло немало детей, каждому из которых участие в таком заметном мероприятии принесло массу ярких праздничных впечатлений. Ведь будущее поколение обязательно должно знать и помнить тех обыкновенных героев, которые боролись и отстояли нашу Родину.
- « Мы чтим и помним тех, благодаря кому мы можем спокойно трудиться, строить планы на будущее, радоваться жизни и воспитывать детей. Мы в вечном долгу перед поколением победителей».