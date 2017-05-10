Оптическое строительство в Пуровском районе Ямала: "Ростелеком" утвердил план развития сетей для этой территории округа

Российский международный энергетический форум
11 мая 2017, 15:05
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
Компания «Ростелеком» утвердила инвестиционный план телеком-строительства в населенных пунктах Пуровского района. Активное развитие оптических сетей связи пройдет в городах Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко и поселке Пурпе-1.
В данный момент продолжается процесс проектирования линий и проходят финальные согласования. Начало телеком-строительства запланировано на последнюю декаду мая, когда погодные условия арктического региона позволят связистам проводить уличные работы по формированию сетей.
Константин Третьяк, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы ежеквартально отмечаем галопирующий рост потребления интернет-трафика в регионе, поэтому стратегия нашей компании предусматривает развитие именно оптических сетей связи – это та технология, которая позволит сейчас и в будущем обеспечить адекватный ответ на запросы наших клиентов. К концу года более полутора тысяч семей Тарко-Сале и Губкинского, тысяча семей Муравленко и более пятисот семей, проживающих в поселке Пурпе-1, смогут подключить услуги компании по оптической технологии доступа».
Напомним, активное развитие сетей связи в Пуровском районе не ограничивается Тарко-Сале, Губкинским, Муравленко и Пурпе-1. Город Ноябрьск – лидер района по количеству домохозяйств, вошедших в адресную программу строительства 2017 года: еще почти три с половиной тысячи семей получат доступ к «оптике» в конце текущего года. Также развитие оптических линий связи будет проходить в поселке Ханымей, где «Ростелеком» обеспечит быстрым интернетом еще почти полсотни домохозяйств.
Устанавливаемое в процессе формирования сетей оборудование компактно и экономично, поскольку применение технологии GPON не требует дополнительного потребления электроэнергии (в т.ч. общедомовой). Для обеспечения высокой пропускной способности канала в жилой дом заводится оптическое волокно и бесплатно устанавливается абонентский терминал.
Ввод в эксплуатацию сетей связи будет проходить поэтапно, индивидуально по каждому дому населенных пунктов Пуровского района, внесенного в адресную программу строительства. Подключать самые современные услуги связи можно будет сразу после точечной сдачи каждого объекта.
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