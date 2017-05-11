Полиция задержала деревенского энерговора, встретившего с топором в руках работников "Пермэнерго"

Фоторепортаж RusCable.Ru
11 мая 2017, 14:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
6 мая 2017 г. во время планового рейда по выявлению фактов хищения электроэнергии бригада филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» обнаружила в деревне Внукова Кудымкарского района на территории одного из домовладений незаконное подключение.
При демонтаже наброса на провода энергетики столкнулись с агрессивным поведением гражданина, проживающего в данном доме. Он высказывал угрозы работникам «Пермэнерго», при этом в качестве доказательства серьезности своих намерений продемонстрировал топор.
На место происшествия была вызвана полиция. Правонарушитель в это время скрылся на чердаке, однако через некоторое время сдался сотрудникам органов внутренних дел.
Личность гражданина, совершившего противоправные действия, установлена. Это местный житель 1978 года рождения, ранее неоднократно судимый. В настоящее время он находится под административным арестом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Энергетики предупреждают: любые попытки помешать законным действиям специалистов «Пермэнерго» будут пресечены сотрудниками полиции, а действиям злоумышленников будет дана соответствующая правовая оценка.