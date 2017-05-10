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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Рязаньэнерго" заканчивает подготовку оборудования к работе в пожароопасный период

Рязаньэнерго заканчивает подготовку оборудования к работе в пожароопасный период

11 мая 2017, 14:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО

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Пожарно-техническая комиссия дала положительную оценку соответствию электросетевых объектов филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» требованиям правил пожарной безопасности. Этому предшествовал длительный период подготовки оборудования к устойчивой работе в сезон высоких температур, в ходе которого энергетикам предстояло реализовать 22 специальных мероприятия.

Чтобы обезопасить оборудование от низовых и торфяных пожаров, энергетики организуют опашку по периметру подстанций 35-110 кВ и прокладку защитных минерализированных полос в зонах наиболее пожароопасных участков воздушных линий.

Тщательным осмотрам подвергается маслонаполненное оборудование и кабельное хозяйство. Также энергетики проверяли работоспособность систем противопожарной защиты, охлаждения трансформаторов, реакторов и систем кондиционирования.

Персонал «Рязаньэнерго» был доукомплектован спецодеждой и средствами пожаротушения, прошел все необходимые инструктажи, принял участие в ряде совместных тренировок с подразделениями МЧС. Налажено информационное взаимодействие с подразделениями МЧС, Росгидромета, лесничествами и администрациями муниципальных образований на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Специалисты «Рязаньэнерго» предупреждают жителей Рязани и области, что использовать охранные зоны ВЛ в качестве площадки для складирования различного бытового мусора и предметов, создающих угрозу возгорания категорически запрещено. Виновные в порче оборудования понесут наказание в соответствии с действующим законодательством.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"
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