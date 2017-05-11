Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу новой газотурбинной установки Казанской ТЭЦ-3

Специалисты филиалов АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» (РДУ Татарстана) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу газотурбинной установки (ГТУ) мощностью 388,64 МВт Казанской ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-16».



Комплексные испытания ГТУ стали заключительным этапом проекта строительства нового генерирующего оборудования. В состав ГТУ входит газовая турбина 9HA.01 производства General Electric. Реализация проекта позволила увеличить установленную мощность Казанской ТЭЦ-3 до 772,64 МВт. В рамках проекта также реализована схема выдачи мощности новой ГТУ, предусматривающая ввод в работу кабельно-воздушной линии электропередачи (КВЛ) 220 кВ Казанская ТЭЦ-3 – Зеленодольская I цепь, КВЛ 220 кВ Казанская ТЭЦ-3 – Зеленодольская II цепь, воздушной линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ Казанская ТЭЦ-3 – Киндери I цепь, ВЛ 220 кВ Казанская ТЭЦ-3 – Киндери II цепь, монтаж нового оборудования РУ 220 кВ КазанскойТЭЦ-3, оснащение энергообъектов микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики, устройствами передачи аварийных сигналов и команд.



Испытания с включением нового генерирующего оборудования на параллельную работу с Единой энергосистемой России проводились с целью проверки его готовности к промышленной эксплуатации. В соответствии с программой испытаний осуществлялось тестирование ГТУ в различных эксплуатационных режимах. ГТУ непрерывно работала с максимальной нагрузкой в течение 72 часов и с минимальной нагрузкой в течение 8 часов, проведены 10 автоматических пусков, а также определены маневренные характеристики ГТУ (скорости снижения/набора нагрузки). Проверена готовность ГТУ к участию в общем первичном регулировании частоты.



В процессе проектирования и строительства специалисты Системного оператора принимали участие в разработке заданий на проектирование, согласовании проектной документации и технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, разработке программы комплексного опробования генерирующего оборудования, комплексных испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр РДУ Татарстана.



В ходе подготовки к испытаниям и вводу в работу нового генерирующего оборудования Казанской ТЭЦ-3 специалисты Системного оператора выполнили расчеты электроэнергетических режимов энергосистемы Республики Татарстан с учетом особенностей каждого этапа строительства и реконструкции электросетевых объектов, расчеты статической и динамической устойчивости, величин токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики Казанской ТЭЦ-3 и электросетевых объектов, обеспечивающих выдачу мощности теплоэлектроцентрали. Кроме того, выполнено тестирование и ввод в промышленную эксплуатацию модернизированной системы обмена технологической информацией Казанской ТЭЦ-3 с диспетчерскими центрами Системного оператора, актуализирована настройка комплекса противоаварийной автоматики ПС 500 кВ Киндери.



Во время испытаний с включением нового генерирующего оборудования Казанской ТЭЦ-3 на параллельную работу с Единой энергосистемой России специалисты Системного оператора обеспечили устойчивую работу энергосистемы без нарушений электроснабжения потребителей. Успешное завершение испытаний подтвердило готовность ГТУ к вводу в работу.



Ввод новой мощности позволит повысить надежность электроснабжения потребителей в Северном энергорайоне Объединенной энергосистемы Средней Волги и Казанском энергорайоне энергосистемы Республики Татарстан.