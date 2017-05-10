Старшеклассники Пречистинской средней школы Духовщинского района побывали на экскурсии в Смоленскэнерго

Фоторепортаж RusCable.Ru
11 мая 2017, 15:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СМОЛЕНСКЭНЕРГО
По инициативе филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в конце апреля 2017 года для учащихся 9-11 классов Пречистинской средней школы Духовщинского района Смоленской области была проведена экскурсия в Духовщинский район электрических сетей (РЭС) филиала.
Началось мероприятие с занятия по электробезопаности в специально оборудованном классе охраны труда. Ученикам рассказали о правилах поведения вблизи энергоустановок, об опасностях поражения электрическим током, напомнили о необходимости соблюдать осторожность в обращении с бытовыми электроприборами. Закрепить полученные знания помогли тематические видеофильмы. Начальник оперативно-технологической группы РЭС Александр Казаков провел экскурсию, где рассказал, как происходит управление электросетевым комплексом района. Также старшеклассники узнали, какое образование необходимо для того, чтобы работать в отрасли.
«Экскурсии в район электрических сетей и занятия по электробезопасности для школьников мы проводим ежегодно. Надеемся, что они интересны и полезны для учащихся, - прокомментировал начальник Духовщинского района электрических сетей Юрий Юрченков. - Сотрудничество с местными учебными заведениями – это важная часть в работе энергетиков не только в плане профориентационных бесед с детьми, но и в части предупреждения детского электротравматизма.