В Петербурге состоялся V Российский международный энергетический форум

Более 2 тысяч специалистов приняли участие в работе V Российского международного энергетического форума, который прошел с 25 по 28 апреля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Новинки отраслевого рынка представила выставка «Энергетика и Электротехника». В рамках Форума состоялась серия конгрессных мероприятий в различных форматах: пленарные сессии, научно-практические конференции, круглые столы, технические экскурсии на предприятия.

Центральным событием стало пленарное заседание «Энергетическая безопасность России − аксиома развития экономики». Эксперты отметили, что сегодня для обеспечения энергетической безопасности необходимо выполнять две задачи: доводить топливо до потребителей (постоянное бесперебойное обеспечение электроэнергией) и модернизировать все ресурсы. А для надежного существования этой системы нужно внедрять инновационные технологии. «Мы ищем точку баланса между производителями и потребителями, чтобы двигаться в двух направлениях: решение проблем со старой и неэффективной генерацией и усовершенствование существующего оборудования», – поделился Андрей Максимов, заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России. По словам Дениса Федорова, генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг», важно сохранить инвестиционную привлекательность, решить проблему с долгами в теплоэнергетике – доводить деньги, которые выплатил потребитель, до ресурсообеспечивающих предприятий, а для развития отрасли нужно стимулировать научно-техническую мысль: «Мы должны поставить задачу, чтобы к 2025 году получить кардинально новые разработки».

О том, как развивать генерирующие мощности сегодня и какие существуют механизмы привлечения инвестиций в их модернизацию, шла речь на конференции «Современное состояние, перспективы и направления развития генерирующих мощностей в России». Участники отметили, что в настоящий момент производители электроэнергии завершают инвестиционные проекты, многие из которых были реализованы в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ). «В существующей модели конкурентного отбора мощности (КОМ) частично учтены только эксплуатационные затраты. До 2020 года у генерирующих компаний нет стимулов для модернизации существующего и строительства нового оборудования не в рамках механизма ДПМ», – сказал Михаил Булыгин, начальник Управления прогнозирования и методологии работы на ОРЭМ ООО «Газпром энергохолдинг». Решением может стать изменение модели КОМ, что позволит провести работы по модернизации и ввести надбавку к цене КОМ для угольной генерации первой ценовой зоны.

Эксперты также изучили перспективы распределенной генерации в России. Технический директор инжиниринговой компании «Спектр» Александр Левкович подчеркнул, что государственным органам, ведущим институтам и организациям с привлечением инжиниринговых практикующих компаний необходимо провести стандартизацию и унификацию оборудования, используемого в распределенной энергетике. Помимо этого, обсуждались нормативная база и формирование тарифов на рынке электроэнергии для распределенной генерации. По мнению профессора ПЭИПК, д.э.н. Павла Шевкоплясова, методика оперативного ценообразования на электрическую и тепловую энергию полностью подходит для объектов распределенной энергетики и промышленного роста. Стандартизация ценообразования для распределенной энергетики – ключ к расчетам справедливых (не завышенных для потребителей и не заниженных для производителей) цен и тарифов на электрическую и тепловую энергию.

Если говорить о работе с потребителями на энергетическом рынке, ключевые проблемы отрасли – это сложное законодательное регулирование, затрудненность принятия решений собственниками, государственными и муниципальными ЖКУ, низкий уровень информирования, недостаток платежной дисциплины, проблемы технического характера. На круглом столе «Актуальные вопросы работы с потребителями на энергетическом рынке» Эдуард Лисицкий, заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1» рассказал о проблемном рынке тепла в Санкт-Петербурге. Просроченная задолженность предприятий ЖКХ города перед «ТГК-1» на 1 января 2017 года составляет 6 млрд рублей, 30% накоплено за последние два года, а половина всей задолженности появилась по причине неначисления платежей потребителям. «Организации не выполняют свои обязанности, присутствует низкая мотивация, низкий профессионализм управляющих компаний», –говорит эксперт.

В международной отраслевой выставке «Энергетика и Электротехника» участвовали более 150 компаний из 21 субъекта Российской Федерации и 10 стран мира, в том числе Германии, Италии, Турции, Чехии, Польши, Китая, Индии, Казахстана и Белоруссии. Мероприятие проходит в 24-ый раз и собирает ведущих производителей и поставщиков оборудования и услуг для электро- и теплосетей, что позволяет наглядно продемонстрировать инновационные решения и применение современных технологий на производстве.

В рамках экспозиции «Электронмаш» представил на выставке современное электротехническое оборудование для работы в составе инновационных подстанций, а также электроснабжения объектов промышленности. Это полностью моторизированное исполнение КРУ 6-10кВ «ЭЛТИМА», КРУ 6-10 кВ «ЭЛТИМА Про» со встроенной в шкаф сервисной тележкой силового выключателя, система постоянного оперативного тока СОПТ «ExOnSys», оснащенная современной системой контроля и диагностики, автоматизированная система управления энергетическими объектами и других разработках.

Российская компания «Петерпайп» представила технологию применения комбинированной изоляции с использованием высокотемпературного гибкого материала для транспортировки теплоносителя с температурой до 250 С и выше. Материал разработан специалистами завода на основе жидкого стекла и минеральных наполнителей, который во многом превосходит свой импортный аналог.

В области импортозамещения работает НПФ «ЭНТЕХМАШ» – научно-производственная фирма, которая более 20 лет присутствует на рынке энергетического машиностроения. Компания повышает экономичность и энергоэффективность компрессоров, совершенствует их проточную часть, улучшает аэродинамические и тепловые характеристики промежуточных газоохладителей с водяным и воздушным охлаждением.

Алексей Мошнин, региональный менеджер по Северо-Западу России «Электрощит-К», рассказал о преимуществах продукции завода: «Мы внедрили технологию, сопоставимую с ведущими мировыми производителями, то есть это автоматическая заливка под давлением, которая обеспечивает высокое качество литой изоляции, долговечность использования электроприборов такого типа – трансформаторы тока и напряжения. Они могут быть и внутренней и наружной установки – это интересно для России».

Валерий Терентьев, департамент по маркетингу ООО «НПП ЭКРА» (г. Чебоксары), презентовал возможности группы компаний: «Мы имеем собственный научно-образовательный центр, где происходит обучение специалистов на нашем оборудовании, и оказываем услуги по повышению квалификации для специалистов, которые заняты в энергетической отрасли».

В Центре деловых контактов приняли участие более 25 закупщиков, в том числе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», АО «ЛОЭСК», ООО «Газпром энергохолдинг», ГУП «Петербургский метрополитен», АО «ГлавПетербургСтрой» и др. Поставщики и закупщики провели более 400 переговоров.

Российский международный энергетический форум – ежегодное событие, охватывающее все отрасли энергетики. За четыре дня мероприятие посетили 8,5 тысяч человек.