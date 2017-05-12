Амурские электросети восстановили сбитые автомобилистами опоры линий электропередачи

Фоторепортаж RusCable.Ru
12 мая 2017, 15:07
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Бригада «Амурских электрических сетей» (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания») заменила сбитую неизвестным автомобилем опору ВЛ 10 кВ в селе Верхнеблаговещенское Благовещенского района. Это уже шестая опора, поврежденная автомобилистами в мае, а с начала года их было сбито 17.
Для восстановительных работ было привлечено 5 единиц техники: кран, автовышка, буровая установка, длинномер для доставки опоры и бригадны й автомобиль. На замену опоры потребовалось более трех часов. Все это время жители части села оставались без электричества. Энергетики вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД, виновный в повреждении опоры объявлен в розыск.
«Мы не оставляем подобные случаи без внимания. С помощью правоохранительных органов и собственной службы экономической безопасности находим таких нерадивых водителей и требуем возместить ущерб. Практически все сбежавшие с места ДТП водители найдены, - сообщил главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев. – С начала года виновные в повреждении опор уже возместили более 150 тысяч рублей».
Накануне, аварийно-восстановительные работы по замене сбитых опор проводились в селах Чигири Благовещенского района, Поповка Мазановского района, Бочкаревка Серышевского района.