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Отраслевые новости: Энергетика

Амурские электросети восстановили сбитые автомобилистами опоры линий электропередачи

Амурские электросети восстановили сбитые автомобилистами опоры линий электропередачи

12 мая 2017, 15:07
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

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Бригада «Амурских электрических сетей» (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания») заменила сбитую неизвестным автомобилем опору ВЛ 10 кВ в селе Верхнеблаговещенское Благовещенского района. Это уже шестая опора, поврежденная автомобилистами в мае, а с начала года их было сбито 17.

Для восстановительных работ было привлечено 5 единиц техники: кран, автовышка, буровая установка, длинномер для доставки опоры и бригадны       й автомобиль. На замену опоры потребовалось более трех часов. Все это время жители части села оставались без электричества. Энергетики вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД, виновный в повреждении опоры объявлен в розыск.

«Мы не оставляем подобные случаи без внимания. С помощью правоохранительных органов и собственной службы экономической безопасности находим таких нерадивых водителей и требуем возместить ущерб. Практически все сбежавшие с места ДТП водители найдены, - сообщил главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев. –  С начала года виновные в повреждении опор уже возместили более 150 тысяч рублей».

Накануне, аварийно-восстановительные работы по замене сбитых опор проводились в селах Чигири Благовещенского района, Поповка Мазановского района, Бочкаревка Серышевского района.

Компания: АО "ДРСК"
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