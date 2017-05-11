Аварийность на объектах энергетики Среднего Урала снизилась более чем на треть

Несмотря на суровые условия прошедшей зимы и, как следствие, длительную работу систем централизованного энергоснабжения в режиме максимальных нагрузок, количество технологических нарушений на объектах энергетики Среднего Урала по сравнению с прошлым отопительным сезоном сократилось более чем на 33 процента. Об этом 11 мая на встрече с журналистами сообщил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.



«Данных результатов удалось достичь благодаря системной, целенаправленной работе предприятий по модернизации оборудования, успешной реализации организационных и производственных программ, а также проведенной на высоком качественном уровне летней ремонтно-восстановительной кампании», - подчеркнул руководитель.



Было отмечено, что в период подготовки к зиме 2016/2017гг, на объектах электроэнергетического комплекса региона были созданы сверхнормативные запасы топлива -180 процентов от задания по углю и 167 процентов по мазуту, работало свыше 300 аварийных бригад и около 400 единиц специальной техники. Немаловажным показателем успешной подготовки к ОЗП является наличие резервных источников питания.



С целью оперативного устранения технологических нарушений в условиях низких температур, в ноябре 2016 года в регионе были проведены учения, в ходе которых был четко отработан алгоритм координации и взаимодействия всех субъектов электроэнергетики, территориальных органов государственной власти и муниципальных сетевых организаций. В итоге, подчеркнул Игорь Чикризов, подавляющее число нарушений было устранено в максимально короткие сроки и без серьезных последствий для потребителей.

О конкретных результатах работы энергокомпаний, а также о планах на летний период рассказали генеральный директор Филиала «СО ЕЭС» ОДУ Урала Владимир Павлов, директор филиала «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» Олег Мошинский, первый заместитель генерального директора - главный инженер «МЭС Урала» Андрей Мельников и

генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.



Олег Мошинский сообщил, что "МРСК Урала" на ремонт оборудования в Свердловской области и Екатеринбурге в этом году направит более 800 миллионов рублей. В приоритете компании будет снижение износа объектов электроснабжения, а также выполнение обязательств перед потребителями по техприсоединению к сетям. Самое пристальное внимание будет уделено подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Сегодня уже определен перечень объектов электросетевого комплекса задействованных в электроснабжении инфраструктуры Чемпионата. При планировании работ ремонтной программы 2017 года увеличен объем диагностики и выполнения ремонтных работ по этим объектам. "В 2017 году специалистам компании необходимо выполнить многое, так как на проведения Чемпионата мира по футболу мы не исключаем введение режимов повышенной готовности, когда работы на энергообъектах будут полностью прекращены для обеспечения максимальной надежности", - отметил он. Стоит особо подчеркнуть, что в рамках обеспечения более надежного электроснабжения жителей Екатеринбурга энергетики «Свердловэнерго» реализуют целевую программу по заменам грозотроса на линиях 110 кВ. Так, например, запланирована с учетом выделенных дополнительных источниковзамена 110,3 километров грозотроса на ЛЭП.



«МЭС Урала», по словам Андрея Мельникова, продолжит замену изоляции, опор и газотроссов действующих линий электропередачи. В общей сложности планируется провести реконструкцию около 300 километров сетей. Инвестиции, которые компания направит на указанные мероприятия, составят свыше 900 миллионов рублей.



«Облкоммунэнерго», рассказал Дмитрий Буданов, направит на подготовку инфраструктуры к отопительному сезону 2017-2018 гг. 600 миллионов рублей.



Владимир Павлов сделал акцент на том, что энергопотребление в отопительном сезоне 2016-2017 года по сравнению с прошлым годом выросло на 2,1 процента.



Что касается подготовки энергосистемы к зиме, генеральный директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Урала сообщил, что к сегодняшнему дню ремонтная кампания, по сути, уже началась - планы ремонтных работ предприятиями генерации и электросетевыми организациями сформированы, «все они между собой взаимосвязаны, и никаких рисков по их невыполнению не наблюдается».