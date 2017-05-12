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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики завершили очередной этап восстановления кровли на Пензенской ТЭЦ-1

Энергетики завершили очередной этап восстановления кровли на Пензенской ТЭЦ-1

12 мая 2017, 14:48
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Ремонтные работы, связанные с восстановлением кровельной конструкции на Пензенской ТЭЦ-1 перешли к следующему этапу. К настоящему времени закончен монтаж настила потолочных перекрытий, повреждённого участка . По завершению укладки нижнего ряда профилированного листа и обшивы аэрационных фонарей, рабочие приступили к восстановлению парапета крыши.

По словам главного инженера Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрея Постнова, строительно-монтажные работы по восстановлению кровли идут в соответствии с графиком.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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