Энергетики завершили очередной этап восстановления кровли на Пензенской ТЭЦ-1

Фоторепортаж RusCable.Ru
12 мая 2017, 14:48
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Ремонтные работы, связанные с восстановлением кровельной конструкции на Пензенской ТЭЦ-1 перешли к следующему этапу. К настоящему времени закончен монтаж настила потолочных перекрытий, повреждённого участка . По завершению укладки нижнего ряда профилированного листа и обшивы аэрационных фонарей, рабочие приступили к восстановлению парапета крыши.
По словам главного инженера Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрея Постнова, строительно-монтажные работы по восстановлению кровли идут в соответствии с графиком.