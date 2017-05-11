ФСК ЕЭС награждена за организацию работы студенческих строительных отрядов

Фоторепортаж с выставки
12 мая 2017, 16:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») стала лауреатом пятого конкурса «Лучшие социальные проекты России» в категории «Корпоративные проекты» за организацию студенческих строительных отрядов. Конкурс ежегодно проводится фондом «Социальные проекты» во взаимодействии с Агентством стратегических инициатив, Правительством Москвы, Московской торгово-промышленной палатой и др.
Первые студенческие стройотряды организованы ФСК ЕЭС в 2010 году. За семь летних трудовых сезонов 2300 студентов из 39 высших и средних учебных заведений побывали на более чем 100 энергообъектах компании по всей стране. Будущие энергетики внесли вклад в энергоснабжение Саммита АТЭС-2012, Всемирной летней Универсиада в Казани, Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, участвовали в строительстве объектов, обеспечивающих энергией космодром «Восточный» и нефтеперекачивающие станции трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Также студотряды были задействованы при строительстве линий электропередачи 220, 500 и 750 кВ для выдачи мощности Бурейской, Богучанской и Саяно-Шушенской ГЭС, Калининской, Донской, Белоярской и Ростовской АЭС.
В сентябре 2016 года за инициативу по возрождению традиции студенческих отрядов ФСК ЕЭС была отмечена почетным дипломом Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики и Всероссийского Электропрофсоюза.