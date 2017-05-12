Филиал "Кировэнерго" ведет успешную борьбу с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электроэнергии

Российский международный энергетический форум
12 мая 2017, 16:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО
В филиале «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» реализуется комплекс мероприятий, направленных на укрепление платежной дисциплины среди потребителей услуг по передаче электрической энергии. За 4 месяца 2017 года кировские энергетики направили 46 претензий потребителям на общую сумму 10,2 млн руб.
Самый крупный долг за переданную электроэнергию накопило АО «Оборонэнергосбыт». Это предприятие с 1 января 2017 года утратило статус гарантирующего поставщика электроэнергии, поэтому договор с ним расторгнут, но остались долги за электроэнергию, переданную в 2016 году. Просроченная дебиторская задолженность АО «Оборонэнергосбыт» за последние три месяца сократилась на 4 млн рублей и составила 37 млн рублей. Большая часть долга передана в исполнительное производство, оставшаяся взыскивается в судебном порядке.
Просроченная дебиторская задолженность по действующим договорам с филиалом «Кировэнерго» на сегодняшний день отсутствует.
- Мы прикладываем максимум усилий, чтобы не допустить формирования задолженности за услуги по передаче электроэнергии, - комментирует заместитель директора филиала по реализации и развитию услуг Вадим Трушляков. – В «Кировэнерго» ведется активная претензионно-исковая работа, претензии своевременно направляются в адрес контрагентов, просрочивших оплату услуг, подаются исковые заявления в суд.
Напомним, что с 1 января 2016 года увеличился размер пени за просрочку платежей за поставленные энергоресурсы с 1/300 до 1/130 ставки рефинансирования Банка России от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Энергетики призывают потребителей вовремя оплачивать услуги по передаче электроэнергии. От платежной дисциплины напрямую зависит состояние электросетевого комплекса области. Недополучение средств наносит ощутимый финансовый урон сетевой компании, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электросетей, это в свою очередь напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.