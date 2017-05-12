Ингушские энергетики снижают потери электроэнергии в сетях

Российский международный энергетический форум
12 мая 2017, 14:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ингушэнерго» (входит в группу компаний «Россети») ведет планомерную работу по сокращению потерь в электрических сетях. В I квартале предприятием передано потребителям 133 625,057 кВт.ч электроэнергии, при этом потери в распределительной сети составили 36,62 %, что не превышает плановые показатели, утвержденные МРСК Северного Кавказа.
Такого уровня удалось добиться благодаря системной работе, включающей в себя целый комплекс мероприятий. Значительный эффект дают рейды по пресечению безучетного и бездоговорного потребления, совершенствование систем расчетного и технического учета, установка новых приборов учета, замена трансформаторов, проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП, неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) в местах наибольших потерь электроэнергии, а также организационные мероприятия по отключению трансформаторов в отсутствие нагрузки.
«Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях – сложная комплексная работа и одно из приоритетных направлений деятельности филиала МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго». Экономия от снижения потерь направляется на техническое переоснащение сетей, совершенствование организации передачи и распределения электроэнергии. Все это в конечном итоге способствует повышению надежности и качества электроснабжения потребителей региона», – отметил директор филиала Султан Цечоев в интервью корреспонденту газеты «Ингушетия».