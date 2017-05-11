Камская ГЭС начала холостой сброс воды

Фоторепортаж с выставки
12 мая 2017, 17:00
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
С 12 мая 2017 года, в соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой, Камская ГЭС (филиал «РусГидро») начала холостой сброс воды. Все 23 затвора водосливной плотины открыты на 0,5 м. Величина холостого сброса составляет 1050 м3/с.
На сегодняшний день продолжается наполнение Камского водохранилища, уровень воды верхнего бьефа гидростанции поднялся до отметки 106,74 м. Нормальный подпорный уровень составляет 108,50 м, таким образом, водохранилище обладает резервом свободной емкости.
Начиная с 13 мая общий среднесуточный расход (расход через турбины ГЭС плюс холостые сбросы) через Камский гидроузел составит 4600 м3/с, уровень нижнего бьефа при этом достигнет отметки 90,20 м. Отметим, что начало подтопления прогулочной части набережной в районе Речного вокзала наблюдается при уровне нижнего бьефа 91,00 м. Дальнейшее изменение сбросных расходов будет определяться характером развития весеннего половодья.