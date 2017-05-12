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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Карачаево-Черкесскэнерго" завершил модернизацию устройств РЗА на подстанции "Усть-Джегута"

По заказу филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») подрядная организация завершила работы по монтажу и вводу в эксплуатацию нового современного оборудования релейной защиты и автоматики (РЗА) на микропроцессорной базе подстанции 110 кВ «Усть-Джегута».

На питающем центре вместо электромеханической длительной защиты секционного выключателя 110 кВ установлен шкаф релейной защиты и автоматики на микропроцессорной базе. Это позволит за минимально короткое время определять и локализовать поврежденные участки энергосистемы, что предотвратит развитие аварийных ситуаций и повреждение другого оборудования подстанции.

Как отмечают специалисты, устройства релейной защиты и автоматики, выполненные на микропроцессорной базе, по многим показателям превосходят электромеханические. Это и уменьшение габаритных размеров, постоянная самодиагностика, более низкие эксплуатационные затраты, совмещение в одном устройстве функций различных защит, управления, измерения и регистрации событий.

В настоящее время в филиале идет замена и процесс наладки электромеханических устройств релейной защиты и автоматики двух ВЛ-110 кВ на шкаф релейной защиты и автоматики на микропроцессорной базе на подстанции 110 кВ «Карачаевск», в процессе монтажа и наладки - новое оборудование РЗА КРУН -10 кВ на Адыге-Хабльском распределительном пункте. Также в текущем году будут выполнены работы по замене электромеханических защит КРУН-10 кВ на микропроцессорные подстанции «Кардоник».

Вместе с тем, в соответствии с планом ремонтных работ специалисты службы релейной защиты и автоматики готовят свое оборудование к предстоящему осенне-зимнему периоду и проводят техобслуживание устройств РЗА на всех питающих центрах в зоне операционной деятельности филиала.

Выполняемые энергетиками мероприятия, в том числе техобслуживание оборудования РЗА и внедрение микропроцессорных терминалов на подстанциях 35-110 кВ, будут способствовать предотвращению аварийных ситуаций на питающих центрах, увеличат износоустойчивость электрооборудования, что, в конечном счете, повысит надежность энергоснабжения потребителей Карачаево-Черкесии.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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