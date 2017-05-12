 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Крупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротстве

Крупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротстве

12 мая 2017, 14:56
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Обсудить на форуме

298 просмотров

Крупнейший в Германии производитель солнечных батарей Solarworld намерен подать заявление о банкротстве в ближайшее время. Глава компании Франк Азбек заявил, что не видит другого выхода при таком падении цен. Solarworld не может быть спасена в нынешнем виде, у нее много долгов и она должна официально объявить о банкротстве, отмечается в ее сообщении.

По итогам 2016 года компания получила убыток в размере 92 млн евро. Это обусловлено снижением цен на солнечные панели, а также их переизбытком на мировом рынке из-за поставок дешевых аналогов из Китая и других стран.

Тем не менее, в начале этого года руководство Solarworld высказывало надежду на то, что можно достичь улучшения результатов благодаря масштабной программе сокращения расходов, включая увольнение 400 сотрудников, отмечает Deutsche Welle. В апреле представители компании сообщали, что она сможет выйти на прибыльный уровень к 2019 году. Solarworld уже была на грани банкротства в 2013 году, но тогда его удалось избежать.

Источник: Интерфакс.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!