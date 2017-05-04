ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" провел очередную сертификацию КПП

Фоторепортаж RusCable.Ru
12 мая 2017, 16:17
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ, КАБЕЛЬ
На основании Закона РФ "О сертификации продукции и услуг", проведена сертификация и получен сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.Н69247 со сроком действия с 28.04.2017 г. по 27.04.2020 г. на кабели для погружных электронасосов.
В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ46.В.79740 сроком действия с 27.04.2017 по 26.04.2022: