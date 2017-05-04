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ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" провел очередную сертификацию КПП

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, сертификация, кабель

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, сертификация, кабель

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, сертификация, кабель

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, сертификация, кабель

На основании Закона РФ "О сертификации продукции и услуг", проведена сертификация и получен сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.Н69247 со сроком  действия с 28.04.2017 г. по 27.04.2020 г. на кабели для погружных электронасосов.

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия  № ТС RU C-RU.АЯ46.В.79740  сроком действия с 27.04.2017 по 26.04.2022:

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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