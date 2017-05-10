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Пресс-релизы

"Оренбургский радиатор" инвестирует в производство алюминиевых теплообменников 75 млн. рублей

Оренбургский радиатор инвестирует в производство алюминиевых теплообменников 75 млн. рублей

12 мая 2017, 17:06
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК

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 На «Оренбургском радиаторе» (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) успешно освоена технология производства алюминиевых теплообменников на созданном в 2015 году производственном участке. В связи с увеличением количества новых видов изделий и устойчивым ростом объемов реализации продукции было принято решение о расширении промышленного участка. В 2017 году «Оренбургский радиатор» направит на эти цели 75 млн. рублей.

В рамках организации второй производственной очереди нового участка начаты работы по реконструкции помещения, заключены контракты на поставку автоматизированной линии спекания алюминиевых радиаторов, приобретено новое оборудование для изготовления охлаждающих лент и пластин, сварочные аппараты, гидравлические ножницы, фрезерные и сверлильные станки.

«Развитие промышленных мощностей и расширение номенклатуры выпускаемых изделий позволит удовлетворить запросы наших потребителей. Также  мы будем продолжать реализацию концепции импортозамещения», - отметил исполнительный директор  предприятия Александр Дементьев.

Научно-технический центр предприятия разработал часть новых изделий для заводов-производителей сельскохозяйственной техники. Так, например, изготовлена опытно-промышленная партия успешно прошедших испытания и согласованных к поставке на КЗ «Ростсельмаш» радиаторов для одного из самых высокопроизводительных в мире комбайнов TORUM 780. Опытные образцы блоков радиаторов БР 6585Б и БР 8483Б проходят испытания на «Петербургском тракторном заводе».

Компания: УГМК
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