"Оренбургский радиатор" инвестирует в производство алюминиевых теплообменников 75 млн. рублей

Фоторепортаж RusCable.Ru
12 мая 2017, 17:06
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК
На «Оренбургском радиаторе» (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) успешно освоена технология производства алюминиевых теплообменников на созданном в 2015 году производственном участке. В связи с увеличением количества новых видов изделий и устойчивым ростом объемов реализации продукции было принято решение о расширении промышленного участка. В 2017 году «Оренбургский радиатор» направит на эти цели 75 млн. рублей.
В рамках организации второй производственной очереди нового участка начаты работы по реконструкции помещения, заключены контракты на поставку автоматизированной линии спекания алюминиевых радиаторов, приобретено новое оборудование для изготовления охлаждающих лент и пластин, сварочные аппараты, гидравлические ножницы, фрезерные и сверлильные станки.
«Развитие промышленных мощностей и расширение номенклатуры выпускаемых изделий позволит удовлетворить запросы наших потребителей. Также мы будем продолжать реализацию концепции импортозамещения», - отметил исполнительный директор предприятия Александр Дементьев.
Научно-технический центр предприятия разработал часть новых изделий для заводов-производителей сельскохозяйственной техники. Так, например, изготовлена опытно-промышленная партия успешно прошедших испытания и согласованных к поставке на КЗ «Ростсельмаш» радиаторов для одного из самых высокопроизводительных в мире комбайнов TORUM 780. Опытные образцы блоков радиаторов БР 6585Б и БР 8483Б проходят испытания на «Петербургском тракторном заводе».