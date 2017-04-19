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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Представители МРСК Центра стали серебряными призерами Второго научного поединка Science Slam в Костроме

Представители МРСК Центра стали серебряными призерами Второго научного поединка Science Slam в Костроме

12 мая 2017, 16:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОСТРОМАЭНЕРГО

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Работники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», инженер отдела автоматизированных систем диспетчерского управления Андрей Мозохин и инженер управления энергоэффективности и энергосбережения Андрей Смирнов заняли второе место на прошедшем в Костроме Втором научном поединке Science Slam, организованном АНО «Взор провинции» и обществом «Знание России».

Энергетики представили на Science Slam свое исследование «Умный потребитель – современный супергерой», в рамках которого рассказали о разработанном в Костромаэнерго уникальном информационно-аналитическом программном обеспечении для прогнозирования энергопотребления. Программа, выстроенная на ансамблях нейронных сетей, позволяет при минимальном участии человека прогнозировать энергопотребление как отдельных объектов, так и организаций, а также оптимизировать режимы работы энергопотребляющих устройств. Работа представителей МРСК Центра получила высокую оценку жюри.

Science Slam (Научный поединок) - это международный проект популяризации науки, где молодые ученые в формате десятиминутного стендап-шоу рассказывают о своих исследованиях. Победители региональных этапов получают возможность представлять свои проекты на всероссийском конкурсе.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго"
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