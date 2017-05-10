"Россети" провели переговоры с коллегами из Словении

Российский международный энергетический форум
12 мая 2017, 14:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
В рамках рабочего визита генерального директора компании "Россети" Олега Бударгина в Любляну, состоялись его встречи с Министром экономического развития и технологий Республики Словения Здравко Почива́лшеком и руководителями энергетических компаний страны.
Стороны выразили глубокую заинтересованность в расширении всестороннего сотрудничества в сфере электроэнергетики и договорились продолжать конструктивный диалог на благо потребителей обоих государств.
Прошедшие переговоры стали очередным шагом на пути взаимодействия российского ТЭК с энергетической отраслью Словении. Ранее в феврале текущего года в Москве развитие партнерства с коллегами обсуждал Министр энергетики России Александр Новак.