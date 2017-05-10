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Пресс-релизы

Российское энергетическое агентство развивает сотрудничество с Британским институтом стандартов

Российское энергетическое агентство развивает сотрудничество с Британским институтом стандартов

12 мая 2017, 15:15
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РЭА

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Российское энергетическое агентство продлило свое участие в Программе Ассоциированных консультантов Британского института стандартов (BSI).

РЭА и BSI на протяжении многих лет успешно сотрудничают по вопросу внедрения и сертификации системы энергетического менеджмента в российских компаниях. В частности, были реализованы проекты с НЛМК и ОАО «Газпром нефть».

«Проект по внедрению и оценке соответствия системы энергетического менеджмента на Омском НПЗ (ОАО «Газпром нефть») был признан Министерством энергетики России лучшим российским проектом 2014 года», - отметил Директор по инновациям Российского энергетического агентства Алексей Конев.

Сотрудничество также предусматривает развитие методической и нормативно-технической базы, организацию и проведение обучения, популяризацию лучшей международной практики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

BSI - одна из старейших и авторитетных в мире организаций, осуществляющая независимую и объективную оценку соответствия систем менеджмента требованиям международных стандартов серии ISO.

Компания: "Российское энергетическое агентство"
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