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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты ПАО "МРСК Волги" признаны лучшими знатоками правил охраны труда

Специалисты ПАО МРСК Волги признаны лучшими знатоками правил охраны труда

12 мая 2017, 17:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ, ОХРАНА ТРУДА

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Пять специалистов ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») признаны лучшими по итогам II Межрегионального интерактивного диктанта по безопасности труда в Приволжском федеральном округе.

В интерактивной проверке знаний приняли участие 1579 человек из 57 регионов Российской Федерации. Диктант по безопасности труда проводился по нескольким видам экономической деятельности, в том числе «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха». За 20 минут участники должны были ответить на 20 вопросов, и энергетики ПАО «МРСК Волги» отлично справились с заданиями.

В ПАО «МРСК Волги» проводится системная работа по повышению уровня знаний и навыков в сфере охраны труда. Обеспечение прав и гарантий работника на труд в безопасных и здоровых условиях невозможно без достаточного запаса знаний нормативных основ и современных методов организации охраны труда. Участие во II Межрегиональном интерактивном диктанте позволило еще раз подтвердить высокий уровень знаний персонала Общества.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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