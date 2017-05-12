Ухудшение конъюнктуры препятствует увеличению добычи меди

Польская компания KGHM, второй по величине производитель меди в Европе, заявила, что отказывается от реализации второй очереди проекта строительства медедобывающего комбината Sierra Gorda в Чили из-за высоких затрат и падающих цен на металл.



KGHM выкупила 55% акций Sierra Gorda у канадской компании Quadra FNX в 2012 г. На то время это было крупнейшее международное поглощение с участием польской компании. Тогда стоимость меди на Лондонской биржи металлов достигала $10 тыс. за т. К настоящему времени она упала до около $5,5 тыс. за т. Из-за снижения цен на медь KGHM приходилось неоднократно пересматривать стоимость приобретенного актива, что было одной из причин убыточности компании в 2015 и 2016 гг.



По словам генерального директора KGHM Радослава Домагальского-Лабедзкого, решение об отказе от расширения производительности Sierra Gorda окончательное и пересматриваться не будет.



Чилийский медный рудник, 55% которого принадлежат полякам, а 45% - японской компании Sumitomo Metal Mining, вступил в строй в июле 2014 г. В прошлом году там было произведено 98 тыс. т меди в концентрате. Ранее предполагалось увеличение его мощностей до 220 тыс. т в год, но теперь этот проект реализован не будет.



Спад на мировом рынке меди также подтолкнул австралийскую корпорацию BHP Billiton к решению о продаже Cerro Colorado, одного из самых маленьких медедобывающих предприятий в Чили, с годовой добычей 74 тыс. т. Правда, затем руководство компании пошло на попятную, заявив, что окончательное решение еще не принято, так как против продажи рудника выступили рабочие, опасающиеся массовых увольнений.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт».