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Отраслевые новости: Россия

В Воронежской области появятся технологические кластеры

В Воронежской области появятся технологические кластеры

12 мая 2017, 15:34
Рубрика: Россия
Метки: АТР

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В целях повышения инновационного, производственного и научно-технического потенциала Воронежской области было подписано соглашение о сотрудничестве между регионом и Агентством по технологическому развитию. Документ завизировали губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и генеральный директор АНО «АТР» Максим Шерейкин.
 
Стороны договорились наладить взаимодействие по широкому спектру вопросов. Так, АНО «АТР» будет участвовать в реализации инвестиционных проектов по технологической модернизации предприятий области путем поиска и внедрения современных технологических решений и лучших практик по повышению производительности труда. Речь идёт и о локализации наилучших доступных технологий на территории региона.
 
Среди совместных целей Агентства и администрации Воронежской области обозначено создание Центров производственных компетенций и технологических кластеров в регионе. Агентство по технологическому развитию выберет локального партнера, который будет представлять интересы АНО «АТР» на территории Воронежской области.
 
Основной задачей АНО «АТР» является содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня. Агентство оказывает партнерам услуги поиска современных технологий в России и за рубежом, сборки инвестиционного проекта, подбора мер государственной поддержки, сопровождения проекта на этапе реализации.
 
По итогам 2016 года Воронежская область заняла 7 строчку рейтинга российских регионов по качеству жизни, переместившись на неё с 8 места. Рейтинг составлялся с учетом 72 показателей. Среди них уровень экономического развития территории, объем доходов населения и обеспеченность жителей разными видами услуг.

Источник: и-Маш.

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