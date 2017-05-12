Вячеслав Кравченко: "Темпы роста задолженности на оптовом рынке электроэнергетики по-прежнему остаются высокими"

Фоторепортаж RusCable.Ru
12 мая 2017, 15:57
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко выступил на совещании «О ходе федерального закона от 3 ноября 2015 года №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платёжной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», организованном Комитетом Совета Федерации по экономической политике.
Замминистра отметил, что темпы роста задолженности на оптовом рынке электроэнергетики по-прежнему остаются высокими. На сегодняшний день этот показатель составляет порядка 64 млрд рублей. «67% от этой суммы приходится на предприятия Северо-Кавказского федерального округа. 12% - на Южный федеральный округ, 8% у Центрального федерального округа, в Северо-Западном федеральном округе этот показатель составляет 7,5%, в Сибири – 3,6%. У остальных регионов – меньше процента», - привёл статистику неплатежей Вячеслав Кравченко.
Замминистра отметил, что ситуация на розничном рынке электроэнергии несколько лучше: «Темпы прироста задолженности в рознице ниже темпов роста валовой выручки. Долги перед гарантирующими поставщиками и энергоснабжающими организациями составляют 284 млн рублей против 231 млн в прошлом году». В числе основных неплательщиков Вячеслав Кравченко назвал предприятия Министерства обороны, бюджетные организации, предприятия ЖКХ.
По словам замглавы энергетического ведомства для улучшения платёжной дисциплины на местах ресурсоснабжающие организации и региональные власти должны принять ряд системных мер. «Со стороны федеральных властей нужно решать проблему в сфере тарифного регулирования: либо пересмотреть тарифную политику, либо покрывать ресурсоснабжающим организациям разницу между их затратами и прибылью », - сказал Вячеслав Кравченко, добавив, что платёжная дисциплина не улучшится до тех пор, пока у энергокомпаний не будет законодательного права отключать от ресурса предприятия-должники за несвоевременную оплату.