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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак выступил на форуме "Один пояс – Один путь"

Александр Новак выступил на форуме Один пояс – Один путь

15 мая 2017, 14:50
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил на панельной сессии «Об инфраструктурном сотрудничестве» в рамках форума «Один пояс – Один путь».

Глава российского энергетического ведомства отметил, что растущие потребности Азиатско-Тихоокеанского региона в энергоносителях открывают новые перспективы для международного сотрудничества в развитии инфраструктуры на национальном и трансграничном уровне. Александр Новак особо подчеркнул значимость проекта «Один пояс, один путь»: «Мы видим дополнительные возможности углубления евразийской интеграции и осуществления масштабных совместных инфраструктурных проектов: расширения железнодорожных и портовых мощностей, строительства межгосударственных линий электропередач и трубопроводов».

По словам главы Минэнерго России, формируется перечень проектных предложений ЕАЭС и КНР, имеющих интеграционную направленность. В их числе – такие приоритетные для России и уже согласованные с китайской стороной проекты, как строительство автотранспортного маршрута «Европа – Западный Китай», евразийской скоростной магистрали «Москва – Пекин», газотранспортной системы «Сила Сибири».

«Такие масштабные газотранспортные проекты как «Сила Сибири» и проект «Ямал СПГ» уже реализуются. Изучается возможность реализации проекта Азиатского энергокольца, предполагающего объединение энергосистем России, Китая, Монголии, Корейского полуострова и Японии. Эти инициативы внесут весомый вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности», - подчеркнул Александр Новак.

Министр отметил, что Россия не ограничивает свою роль только поставками энергоресурсов и готова предоставить свои компетенции в создании, эксплуатации и управлении масштабными энергосистемами. Кроме того, Россия активно сотрудничает с различными странами в части разработки месторождений, строительства газопроводов, электростанций, в т.ч. числе – атомных, в производстве СПГ, разработке трудноизвлекаемых запасов нефти на суше и на шельфе (в том числе арктическом), в использовании новых технологий добычи угля и внедрении «умной» электроэнергетики.

«Мы открыты для широкого равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества со всеми странами, заинтересованными в обеспечении энергетической безопасности и повышении качества жизни», - заключил Александр Новак.

Компания: Министерство энергетики РФ

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