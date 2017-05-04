Десятка лучших: в России аккредитованы национальные специализированные центры компетенций WorldSkills

Фоторепортаж RusCable.Ru
15 мая 2017, 14:28
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia
Первые национальные специализированные центры компетенций (СЦК) открылись в 5 регионах России. Аккредитация была присвоена 10 колледжам и техникумам по результатам заочной и выездной проверки экспертной комиссии WorldSkills Russia в Красноярском крае, Свердловской области, Новосибирской области, Москве и Московской области. Еще три колледжа получили статус региональных СЦК по 4 компетенциям.
Аккредитованные колледжи и техникумы подтвердили свое соответствие всем критериям статуса национального СЦК: рабочие места обеспечены оборудованием по международным требованиям WorldSkills International, а в программу обучения студентов включены модули, соответствующие стандартам WorldSkills.
В Красноярске появился первый в России национальный специализированный центр компетенций по промышленной автоматике. Московские колледжи получили аккредитацию по компетенциям «облицовка плиткой», «администрирование отеля», «малярные и декоративные работы», «предпринимательство», «туризм», «сетевое и системное администрирование», «программные решения для бизнеса и видеопроизводство».
В Московской области открыт региональный СЦК по туризму и национальный по мехатронике. Колледжи Новосибирска получили статус национальных СЦК по сварочным технологиям и электромонтажу. Статус регионального по токарным работам на станках с ЧПУ был присужден Новосибирскому машиностроительному колледжу.
Специализированные центры компетенций (СЦК) – это центры развития профессий и профессиональных сообществ на территории региона. СЦК выступают местами подготовки и проведения региональных чемпионатов, а также базой подготовки национальной сборной WorldSkills Russia. В 2016 году статус специализированных центров компетенций получили 17 российских средних профессиональных образовательных организаций.