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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Директор "Пермэнерго" Олег Жданов избран в Президиум Союза промышленников и предпринимателей Пермского края "Сотрудничество"

Директор Пермэнерго Олег Жданов избран в Президиум Союза промышленников и предпринимателей Пермского края Сотрудничество

15 мая 2017, 14:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Директор филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Олег Жданов избран в состав Президиума Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество». Решение об этом принято на Общем собрании членов СПП ПК «Сотрудничество».

Президиум СПП ПК «Сотрудничество» представляет собой постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза. Союз промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» объединяет более 90 организаций Пермского края, представляющих ключевые секторы экономики: топливно-энергетические компании, машиностроение, металлургию, инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-промышленный комплекс, строительство и химическое производство.

СПП ПК "Сотрудничество" является региональным отделением Российского Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП), входит в состав Координационного Совета объединений промышленников и предпринимателей Приволжского федерального округа (КСОПП ПФО).

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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