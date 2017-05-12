Директор "Пермэнерго" Олег Жданов избран в Президиум Союза промышленников и предпринимателей Пермского края "Сотрудничество"

Российский международный энергетический форум
15 мая 2017, 14:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Директор филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Олег Жданов избран в состав Президиума Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество». Решение об этом принято на Общем собрании членов СПП ПК «Сотрудничество».
Президиум СПП ПК «Сотрудничество» представляет собой постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза. Союз промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» объединяет более 90 организаций Пермского края, представляющих ключевые секторы экономики: топливно-энергетические компании, машиностроение, металлургию, инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-промышленный комплекс, строительство и химическое производство.
СПП ПК "Сотрудничество" является региональным отделением Российского Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП), входит в состав Координационного Совета объединений промышленников и предпринимателей Приволжского федерального округа (КСОПП ПФО).