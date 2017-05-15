Энергетики "Т Плюс" и ООО "ПСК" до конца мая продлевают сроки выгодного погашения долгов для своих клиентов

Пермские филиалы «Т Плюс» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» приняли решение о продлении акции для клиентов «Амнистия пени». Одна из основных причин – востребованность предложения должниками. Погасить свои обязательства по оплате услуг теплоснабжения без дополнительных расходов можно вплоть до 31 мая 2017 года.



В рамках акции «Амнистия пени» наблюдается положительная динамика. Так, с апреля 2017 года пользователи коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения-физлица, рассчитывающиеся с ресурсоснабжающей организацией напрямую, в досудебном порядке погасили 16,2 млн рублей долгов. При этом списано пени на сумму 1,2 млн рублей. 18% должников погасили обязательства на сумму от 10 тыс. рублей и более, в рамках акции максимальная оплаченная задолженность составила 132,8 тыс. рублей.



Стимулирование должников рассчитываться по своим обязательствам актуально на фоне роста задолженности населения за теплоресурсы перед теплоснабжающими предприятиями Пермского филиала «Т Плюс». По итогам первого квартала 2017 года жители имеют долг за теплоэнергию в размере 2,1 млрд рублей (1,5 млрд рублей из этой суммы – долги с просрочкой 3 и более месяцев).



Одна из негативных тенденций, отмечаемых в краевой столице – формирование долгов по теплу собственниками квартир в элитном жилом фонде. В качестве примера низкой платежной дисциплины можно привести ситуацию с жителями домов по улице Красновишерская, 35, 37, 39. С 2015 года их задолженность перед поставщиком теплоэнергии выросла в пять раз и достигла 3,7 млн рублей. Из этой суммы 2,7 млн рублей уже предъявлено в суд, более 600 тыс. рублей взыскано в принудительном порядке.



Директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ «Плюс» Сергей Кругляков подчеркивает важность своевременной оплаты энергоресурсов: «Внесенные населением средства за тепло пойдут на летние ремонты теплосетей и работы по благоустройству. Со своей стороны, энергетики готовы идти навстречу физлицам, которые в силу ряда причин накопили задолженность: «Амнистия пени» – это законная возможность закрыть все свои обязательства накануне сезона отпусков».



Напомним, по условиям акции «Амнистия пени» энергоснабжающая компания в апреле 2017 года дает возможность оплатить скопившиеся долги перед ресурсоснабжающей компанией за отопление и ГВС без пени (штрафа за просрочку платежа, сформировавшегося с момента перехода на прямые расчеты). Так, за каждый день просрочки платежа штраф составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ в период с 31-го по 90-й день просрочки, а после 91 дня – 1/130 ставки от невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Таким образом, копить долги и оплачивать вместе с суммой долга дополнительную сумму пени – обременительно для семейного бюджета.

Более подробную информацию об условиях акции «Амнистия пени» можно получить у специалистов Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по тел. 8 (342) 243-67-20.