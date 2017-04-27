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Пресс-релизы

Генеральный директор ПАО "ФИЦ" посетил завод "Сименс Трансформаторы" в Воронеже

Генеральный директор ПАО ФИЦ посетил завод Сименс Трансформаторы в Воронеже

15 мая 2017, 16:13
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ

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12 мая 2017 года Генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов провел рабочую встречу с Генеральным директором завода ООО «Сименс Трансформаторы» Игорем Ивановым в Воронеже.

В рамках рабочего визита представители ФИЦ посетили производственную площадку и заводскую испытательную лабораторию.

Проведено совещание по обсуждению комплекса вопросов взаимодействия ФИЦ и завода «Сименс Трансформаторы», по итогам которого принято решение о создании совместной рабочей группы по развитию  научно-технического взаимодействия с целью повышения качества и надежности оборудования на объектах ПАО «Россети».

 

Компания: ПАО "ФИЦ"
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