Генеральный директор ПАО "ФИЦ" посетил завод "Сименс Трансформаторы" в Воронеже

Российский международный энергетический форум
15 мая 2017, 16:13
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ
12 мая 2017 года Генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов провел рабочую встречу с Генеральным директором завода ООО «Сименс Трансформаторы» Игорем Ивановым в Воронеже.
В рамках рабочего визита представители ФИЦ посетили производственную площадку и заводскую испытательную лабораторию.
Проведено совещание по обсуждению комплекса вопросов взаимодействия ФИЦ и завода «Сименс Трансформаторы», по итогам которого принято решение о создании совместной рабочей группы по развитию научно-технического взаимодействия с целью повышения качества и надежности оборудования на объектах ПАО «Россети».