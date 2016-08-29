Китайские производители на wire Russia 2017

Фоторепортаж RusCable.Ru
15 мая 2017, 15:40
Рубрика: Новости компаний
Метки: wire Russia 2017, ChinaCable.ru
С 5го по 8е июня, в Москве пройдет wire Russia 2017! ChinaCable.ru приглашает Вас посетить стенды своих партнеров, китайских производители кабельного оборудования высокого качества. На выставке у Вас будет возможность пообщаться с руководителями компаний, обменяться контактами, договориться о встречах, сделать заказ.
HOSN. Стенд номер FOD 15
Производитель волочильных станов и крутильных машин.
Yueyang Xinte. Стенд FOC 37-2
Производитель печей для изготовления алюминиевой катанки и переплавки лома.
Hefei TongDing Optical. Стенд FOB 48-2
Производитель оборудования для изготовления оптического кабеля.
Если хотите заранее договориться о встрече или пригласить представителей компаний к себе на производство свяжитесь с нами, контакты на www.ChinaCable.ru