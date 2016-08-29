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Китайские производители на wire Russia 2017

Китайские производители на wire Russia 2017

15 мая 2017, 15:40
Рубрика: Новости компаний
Метки: wire Russia 2017, ChinaCable.ru

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wire Russia 2017, ChinaCable.ru

wire Russia 2017, ChinaCable.ru

wire Russia 2017, ChinaCable.ru

wire Russia 2017, ChinaCable.ru

С 5го по 8е июня, в Москве пройдет wire Russia 2017! ChinaCable.ru приглашает Вас посетить стенды своих партнеров, китайских производители кабельного оборудования высокого качества. На выставке у Вас будет возможность пообщаться с руководителями компаний, обменяться контактами, договориться о встречах, сделать заказ.

HOSN. Стенд номер FOD 15
Производитель волочильных станов и крутильных машин.

Yueyang Xinte. Стенд FOC 37-2
Производитель печей для изготовления алюминиевой катанки и переплавки лома.

Hefei TongDing Optical. Стенд FOB 48-2
Производитель оборудования для изготовления оптического кабеля.

Если хотите заранее договориться о встрече или пригласить представителей компаний к себе на производство свяжитесь с нами, контакты на www.ChinaCable.ru

Компания: Chinacable.ru

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