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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" провело соревнования по учету электроэнергии

Ленэнерго провело соревнования по учету электроэнергии

15 мая 2017, 16:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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12 мая 2017 года в учебном комплексе ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») в Терволово состоялись соревнования между специалистами филиалов «Ленэнерго» по учету электроэнергии. Мероприятие стало первым в своем роде в истории электросетевой компании.

Ключевые задачи состязаний – повышение профессионального мастерства и обмен опытом между работниками структурных подразделений ПАО «Ленэнерго». Соревнования включали в себя четыре этапа: проверка знаний нормативно-технических документов, замена прибора учета электрической энергии в электроустановке, работа с автоматизированными информационно-измерительными системами коммерческого учета электроэнергии и проверка навыков работы в базе данных специализированного программного обеспечения.

В состязаниях приняли участие 32 специалиста из 8 филиалов ПАО «Ленэнерго». Первое место на чемпионате по профессиональному мастерству заняла команда филиала «Новоладожские электрические сети».

По итогам состязаний в Терволово будет сформирована команда «Ленэнерго» для участия в соревнованиях по учету электроэнергии между дочерними обществами ПАО «Россети», которые пройдут в сентябре 2017 года в Астрахани. «Минимизация потерь — это общероссийский тренд. Такую работу мы должны ставить на принципиально новый уровень, - отметил в ходе церемонии закрытия соревнований исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго» Роман Бердников. – Считаю, что подобные соревнования должны стать ежегодными».

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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