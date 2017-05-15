МРСК Юга и ЮРГПУ (НПИ) им. Платова договорились о создании базовой кафедры подготовки "инженеров будущего"

Руководство ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») и Южно-Российского Государственного политехнического университета (НПИ) им. Платова договорились о создании базовой кафедры подготовки рабочих кадров для предприятия. Такое решение стало главным итогом Круглого стола «Опережающая подготовка инженерных кадров для энергетики Юга России».



Уже в июне стороны встретятся, чтобы обсудить предложения и план действий. Планируется, что новая кафедра начнет работу в 2018-2019 учебном году. А уже к ближайшему учебному году в учебные планы и программу подготовки энергетиков будут внесены изменения - электросетевая компания готовит свои предложения для того, чтобы максимально приблизить уровень выпускников-энергетиков к ожиданиям работодателей.



Развитие новых технологий, модернизация оборудования, новые стандарты работы, перспективное внедрение цифровых подстанций и «умных сетей» предъявляют новые требования к выпускникам. Уже сейчас МРСК Юга инициировала введение новых дисциплин – Информационное переключение на подстанциях и Информационные технологии в электроэнергетике. Кроме того, планируются совместные НИИОКРы, целевая подготовка студентов, а один день в неделю занятия будут проходить на действующих объектах предприятия и в учебном центре «Энергетик». Также больше внимания будет уделено вопросам охраны труда на опасных объектах, юридическим аспектам работы и ответственности, экономическим дисциплинам.



Председатель совета директоров МРСК Юга Сергей Александрович Архипов отметил: «В нашей компании трудится большое число выпускников ЮРГПУ(НПИ), да и в целом трудно найти такое предприятие энергетической отрасли, где не было бы выпускников этого вуза. Это говорит о высоком качестве подготовки специалистов в НПИ. Но необходимо развиваться, смотреть в будущее и учитывать те изменения, которые уже происходят и еще предстоят. А значит, прямо сейчас надо озадачиться подготовкой инженеров будущего».



Ректор ЮРГПУ(НПИ) Владимир Григорьевич Передерий поблагодарил руководство МРСК Юга за плодотворную встречу: «МРСК Юга в числе первых подняла вопрос о том, каким должен быть инженер 2023 года, то есть сегодняшний абитуриент, будущий выпускник нашего вуза. Необходимость такой встречи назревала не один год. Для того, чтобы сегодня готовить специалистов, которые будут востребованы завтра, мы должны знать и учитывать стратегии развития предприятий-партнеров, стратегии развития ведущих компаний мира, какое оборудование будет задействовано в производственном процессе, какие технологии и многое другое. И тогда уже сегодня мы сможем готовить инженеров будущего, капитанов отечественного производства».