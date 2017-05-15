На Угличской ГЭС прошел заключительный этап учебно-ознакомительной практики МГСУ

Фоторепортаж RusCable.Ru
15 мая 2017, 17:04
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
160 студентов-гидротехников посетили Угличскую ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» в рамках прохождения ежегодной 42-ой учебной практики МГСУ. О работе ГЭС студентам рассказали ведущие специалисты Каскада Верхневолжских ГЭС.
Большой удачей посчитали гости предоставленную руководством Каскада Верхневолжских ГЭС возможность посетить Учебно-производственный информационный центр РусГидро (музей гидроэнергетики), расположенный на территории Угличской ГЭС. Полноценная экскурсия по музею истории российской энергетики стала настоящей изюминкой учебной практики. Здесь студенты увидели макеты уникальных гидросооружений, изучили особенности и различия гидроэлектростанций, углубились в историю становления гидроэнергетики, осмотрели уникальную экспозицию о выдающихся энергетиках. Первокурсники отметили особенность архитектуры Угличского гидроузла, красоту и торжественность внутреннего оформления здания ГЭС.
Каскад Верхневолжских ГЭС принимает студентов МГСУ на ознакомительную практику ежегодно на протяжении 42 лет. По словам преподавателей МГСУ, посещение гидроузлов помогает будущим специалистам увидеть воочию, как функционирует станция и работает оперативный персонал.
Филиалы ПАО РусГидро ежегодно вносят значительный вклад в подготовку будущих гидротехников. В этом году студенты посетили Чебоксарскую, Нижегородскую и Угличскую ГЭС. На каждой ГЭС РусГидро работники станций рассказали студентам об истории строительства гидроузла, познакомили с его техническими характеристиками, значением и уникальностью.
МГСУ - государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, ведущий вуз строительного профиля с многолетними академическими и научными традициями, современный научно-исследовательский и образовательный центр, активно участвующий в развитии и формировании профессионального и интеллектуального потенциала России. Вуз ведет подготовку по 24 специальностям, из них четыре связаны с гидроэнергетикой.