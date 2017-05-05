Орелэнерго в первом квартале приняло более 500 заявок на техприсоединение потребителей к сетям

Российский международный энергетический форум
15 мая 2017, 15:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» подвели итоги работы за1 квартал 2017 года по технологическому присоединению потребителей к сетям (ТП). В указанный период предприятие выполнило517 заявок на техприсоединение общей мощностью 6,66МВт. Было обеспечено электроснабжение 11 предприятий и 506 индивидуальных жилых строений.
Также в первом квартале начались работы по техприсоединению крупного объекта АПК - элеватора АО «Орел Нобель-Агро», строящегося в Новосильском районе Орловской области.
Получить информацию о технологическом присоединении объектов и заключить договор на проведении процедуры ТП потребители Орловской области могут в Центре обслуживания потребителей в г. Орел на ул. Советская, 15, а также в районах электрических сетей по месту жительства. Форма заявки на техприсоединение размещена и на корпоративном сайте МРСК Центра.
Оформить услугу технологического присоединения можно и на официальном сайте «Портал электросетевых услуг ПАО «Россети»». Здесь же потребители могут рассчитать ее стоимость и отследить состояние поданных заявок, подать показания приборов учета, узнать график плановых ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, запросить информацию о состоянии электроустановок. Портал разработан в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186.