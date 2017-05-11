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Отраслевые новости: Энергетика

ПАО "МОЭК" вновь переносит дату начала профилактических отключений горячей воды

ПАО МОЭК вновь переносит дату начала профилактических отключений горячей воды

15 мая 2017, 14:21
Рубрика: Энергетика
Метки: МОЭК

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ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» информирует, что профилактические работы на системах теплоснабжения, требующие отключения горячей воды у потребителей, проводятся в межотопительный период, при отключенных системах отопления.

С 9 мая 2017 года в столице по распоряжению правительства Москвы подача тепла в жилые дома и объекты социальной сферы в связи с погодными условиями была возобновлена. Документов об отключении отопления в ПАО «МОЭК» на данный момент не поступало. В связи с этим начало профилактических отключений горячей воды, ранее уже перенесенное с 10 на 15 мая, откладывается на более поздний срок.

Точная дата начала отключений будет сообщена дополнительно.

Компания: ПАО "МОЭК"
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