ПАО "МОЭК" вновь переносит дату начала профилактических отключений горячей воды

Российский международный энергетический форум
15 мая 2017, 14:21
Рубрика: Энергетика
Метки: МОЭК
ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» информирует, что профилактические работы на системах теплоснабжения, требующие отключения горячей воды у потребителей, проводятся в межотопительный период, при отключенных системах отопления.
С 9 мая 2017 года в столице по распоряжению правительства Москвы подача тепла в жилые дома и объекты социальной сферы в связи с погодными условиями была возобновлена. Документов об отключении отопления в ПАО «МОЭК» на данный момент не поступало. В связи с этим начало профилактических отключений горячей воды, ранее уже перенесенное с 10 на 15 мая, откладывается на более поздний срок.
Точная дата начала отключений будет сообщена дополнительно.