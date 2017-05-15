Предупрежденные об отключениях абоненты АО "Карачаево-Черкесскэнерго" погасили более 18,6 миллионов рублей долга

Фоторепортаж RusCable.Ru
15 мая 2017, 17:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
Отключение домов недобросовестных абонентов от питающих линий электропередачи – наиболее действенный метод борьбы с ростом задолженности потребителей за отпущенную им электроэнергию.
За четыре месяца 2017 года диспетчеры АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») направили 5 888 абонентам уведомления о предстоящих отключениях за долги, которые превысили 22,2 млн руб.
После разъяснительной работы, проведенной сотрудниками районных и городских энергосбытовых отделений с предупрежденными о последствиях неплатежей для должников, 92% задолженности было погашено: 5394 потребителя оплатили АО «Карачаево-Черкесскэнерго» за отпущенную им электроэнергию более 18,6 млн руб. Около 13,7 млн руб. из этой суммы – долги жителей частного сектора.
Усть-Джегутинское городское энергосбытовое отделение добилось погашения долгов 97% уведомленных абонентов, которые внесли в кассу АО «Карачаево-Черкесскэнерго» более 2,2 млн руб. Наилучшие же результаты - в Прикубанском районном ЭСО. Здесь абоненты, предупрежденные о предстоящих отключениях за долги, выплатили АО «Карачаево-Черкесскэнерго» около 4,4 млн руб., что составляет 90% от общей суммы задолженности.
Руководство АО «Карачаево-Черкесскэнерго» предупреждает потребителей о необходимости своевременных и полных платежей за отпущенную им электроэнергию. Иначе при накоплении задолженности придется оплачивать пеню, а в случае отключения за долги от питающей линии – еще и за услуги сетевой организации по отключению и подключению абонента.