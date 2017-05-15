Русал готовится возобновить Тайшетский алюминиевый проект

Российский алюминиевый гигант Русал объявил, что готовится возобновить строительство алюминиевого завода в Восточной Сибири и получил разрешение совета директоров на подготовку площадки, сообщает Thomson Reuters.



Русал начинал строить Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области в 2007 году, но заморозил проект в экономический кризис 2008-2009 годов из-за отсутствия финансирования. Компания пыталась вернуться к нему позднее, снова отложив в 2012 году из-за низких цен на алюминий. В проект Русал уже вложил порядка $800 млн.



В прошлом году алюминиевый гигант предложил реанимировать стройку в Тайшете. По его оценкам, мощность завода можно довести до 430 тыс. т алюминия за $800 млн. Русал вел переговоры о проекте с властями, банками и госкомпанией Русгидро, которая уже участвует в совместном с ним Богучанском заводе.



Русал, второй в мире по объемам производства алюминия, отчитался в пятницу о росте нормализованной прибыли в первом квартале втрое в годовом сравнении до $434 млн благодаря подъему цен и увеличению продаж. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 15,3 процентов до $475 млн.



Мировой спрос на алюминий продолжил расти в первом квартале 2017 года на 5,5 процента до 15 миллионов тонн за счет транспортного сектора, а производство увеличилось на 7,8 процента до 14,9 миллиона тонн, обеспечивая баланс рынка.



Русал подтвердил свой прогноз роста спроса на глобальном рынке в 2017 году на 5 процентов до 62,7 млн т.



В отдельном заявлении алюминиевая компания сообщила, что предложила возобновить строительство Тайшетского алюминиевого завода и получила разрешение совета директоров на начальное финансирование первой линии в $38,5 млн в этом году.



"Компания получила разрешение совета директоров на проведение первоочередных работ и мероприятий на площадке Тайшетского алюминиевого завода в летний период 2017 года, необходимых для возобновления строительных работ. При этом компания продолжает вести переговоры с банками и Русгидро по финансированию проекта", - сообщила пресс-служба Русала в комментарии для Рейтер.



Финансирование относительно небольшое и вряд ли мощности будут построены в ближайшем будущем, написали аналитики Citi.



Российский миллиардер Олег Дерипаска контролирует 48% Русала через En+, которая также владеет Евросибэнерго с гидроэлектростанциями в Сибири. Источники Рейтер, знакомые со сделкой, говорили, что En+ готовит в IPO в Лондоне и Москве в июне. En+ надеется, что два проекта Русала - Тайшет и Богучанский металлургический завод - увеличат свои мощности на миллион тонн алюминия в течение 3-5 лет, что повысит EBITDA En+, сообщал ранее Рейтер источник, присутствовавший на встречах менеджмента En+ с аналитиками.



Директор по стратегии Русала Олег Мухамедшин говорил, что если решение о достройке Тайшетского завода будет принято, то компания может отказаться от второй серии совместного с Русгидро Богучанского завода.



Общая мощность Богучанского завода была запланирована в 600 тыс.т, сейчас он работает на мощности 150 тыс. т - половине от первой очереди. Первый этап с ростом мощностей до 300 тыс. т, по данным Русгидро, может быть завершен в начале 2018 года, по оценке Русала - к концу 2018 года. Русал предлагает Русгидро отказаться от второго этапа и перенести его на достройку Тайшетского алюминиевого завода.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»