"Ставропольэнерго" в полном объеме выполнил ремонтную программу I квартала 2017 года

Фоторепортаж RusCable.Ru
15 мая 2017, 15:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО
Приоритетным направлением в реализации ремонтной программы филиала ПАО «МОРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (входит в группу компаний «Россети») традиционно считается приведение в должное состояние подстанционного оборудования. В I квартале текущего года отремонтировано 130 выключателей 6-110 киловольт (кВ).
Значительное внимание энергетики также уделяют основной питающей сети (ОПС) 35-110 кВ и распределительным сетям 0,4-6-10 кВ (ВЛ). Так, за указанный период выполнен капитальный ремонт 32,95 км линий электропередачи напряжением 110 кВ и 35 кВ, более 15 км сетей 0,4-10 кВ. Энергетиками предприятия отремонтировано 84 трансформаторных подстанции 6/10-0,4 кВ.
Особое значение придается обеспечению безопасности трасс воздушных линий электропередачи. В этой связи специалистами «Ставропольэнерго» расчищено от древесной растительности и подлеска около 80 гектаров охранных зон ВЛ 0,4 - 110 кВ.
В последнее время все больший объем ремонтных работ выполняется хозяйственным способом. Так, за 3 месяца т.г. из общей суммы затрат в размере 37,3 млн руб. стоимость работ, выполненных хозяйственным способом, составила более 32 млн руб.
Стоит отметить, что филиал «Ставропольэнерго» – самый крупный в МРСК Северного Кавказа. Технический потенциал распределительной сетевой компании включает в себя 358 трансформаторных подстанций 35-110 киловольт (кВ) общей трансформаторной мощностью 5004 мегавольтампер (МВА), 10 984 подстанций 0,4–6–10 кВ, мощность которых составляет 1966 МВА. Протяженность линий электропередачи всех классов напряжения по трассе в зоне обслуживания электрических сетей «Ставропольэнерго» превышает 50 тысяч километров.