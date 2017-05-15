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Отраслевые новости: Россия

В России начинаются проверки продукции на соответствие ГОСТам

В России начинаются проверки продукции на соответствие ГОСТам

15 мая 2017, 16:44
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, РОССТАНДАРТ, СЕРТИФИКАЦИЯ

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С 15 мая 2017 года Росстандарт (находится в ведении Минпромторга России) начинает прием заявок от производителей продукции на участие в государственном проекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов.

Теперь только прошедшие испытания компании получат право маркировать свою продукцию знаком национальной системы стандартизации (знаком НСС) и будут внесены в специальный реестр на сайте Росстандарта.

Одновременно по всей стране стартуют проверки товаров, отмеченных знаком ГОСТ. Ревизия продукции будет проводиться на всех стадиях обращения на рынке. В случае выявления недостоверного маркирования ГОСТом производитель будет привлечен к ответственности, согласно законодательству о защите интеллектуальной собственности, которым предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность в случае неоднократных нарушений. Кроме того, за введение потребителей в заблуждение о потребительских свойствах и качестве продукции (в том числе, о соответствии требованиям ГОСТ) может быть наложен административный штраф размером до 500 тысяч рублей.

Проект «Национальная система сертификации» был одобрен к запуску в «пилотном» режиме в конце прошлого года Государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции (ее возглавляет глава Минпромторга России Денис Мантуров). В рамках тестовой фазы в 2017 году предстоит отработать механизмы его реализации с привлечением испытательных лабораторий и органов по сертификации государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний (подведомственных организаций - ЦСМ Росстандарта). Семь пилотных регионов, в которых апробируется проект - Нижегородская, Кировская, Оренбургская, Волгоградская, Омская, Свердловская области и Республика Крым. В следующем году национальная система сертификации начнет действовать по всей стране.

На сегодняшний день сформирована вся необходимая инфраструктура системы, а реализация проекта ведется в тесном взаимодействии с другими органами исполнительной власти – Минпромторгом России, Росаккредитацией и т.д.

«В плановой экономике проблема соблюдения требований ГОСТов при производстве продукции решалась за счет обязательности их применения. Мы к этому возвращаться не собираемся, поскольку живем в другое время и в условиях иной экономики. Проект НСС представляет собой рыночный механизм, который не допустит ущемления прав и интересов бизнес-сообщества. Он позволит защитить права потребителя, доверяющего качеству продукции с указанием «ГОСТ».  При этом каких-либо ограничений на рынке для товаров без маркировки  не будет. Выбор – за покупателем», - сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Наша основная цель – обеспечить уверенность участников рынка в подтвержденном качестве продукции с указанием ГОСТа. Среди ключевых принципов системы - добровольность участия в сертификации, прозрачность процедур и подтверждение достоверности проведенных испытаний на заявленное качество», - отметил Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Компания: Минпромторг РФ

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